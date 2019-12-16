Tim Başkanı Gülle: “Yerli Makine Kullanımını Artırmalıyız”

Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşen Makine Sektör Çalıştayı’nda; ihracatta sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için hedef pazarlardan üretim teşviklerine, yeni yatırımlardan ihracat uygulamalarına kadar gerekli düzenlemeler ve politikalar konusunda değerlendirmeler ve öneriler dile getirildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, makine sektörünün önemli bir potansiyel barındırdığını belirterek, sadece makine ihracatında değil diğer sektörlerin ihracatında da yerli makine kullanımının artması gerektiğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan İhracat Ana Planı kapsamında beş hedef sektörden biri seçilen Makine sektörünün gelecek stratejisi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu’nun katılımları ile gerçekleşti. Makine sektörünün temsilcilerinin de bulunduğu çalıştay, Ticaret Bakanlığı’nın “İhracat Ana Planı” sunumu ile başladı. “Sektörel Değerlendirme, Sorunlar, Çözüm Önerileri, Hedef ve Politikalar Oturumu” ile devam eden çalıştayda; “Dünya ve Türkiye’de Makine Sektörünü Etkileyen Eğilimler”, “Makine Sektörü Rekabetçiliği – İş ve İşletme Modelleri”, “Makine Dış Pazar Stratejisi Raporu”, “Strateji Başlıkları Üzerinde Çalışma” başlıklarıyla sektörün durumu ve geleceğini üzerine konular ele alındı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren TİM Başkanı İsmail Gülle, en büyük potansiyelin ve en çok gidilecek yolun makine sektöründe olduğuna inandığını söyledi. Bunun sebebinin, Türkiye olarak otomotivden tekstile, halıya, tarıma ve daha birçok sektöre kadar üretimimizi makineler ile gerçekleştirilmesi olduğunu dile getiren İsmail Gülle, “Bunların arasında halı ve hazır giyim gibi dünya ihracatında öne çıktığımız hatta üretim üssü haline geldiğimiz ürün ve ürün grupları var. Ancak üretimde makine sektörümüzün yerlilik payı gerçekten üzerine yoğunlaşılması gereken bir konu. Sadece makine ihracatında değil diğer sektörlerin ihracatında da yerli makine kullanımının artması gerekiyor” dedi.

“Makine sektörünün ithalatı karşılama oranı yüzde 62’ye yükseldi”

Makine sektöründeki Ar-Ge yatırımlarının 2017 yılı itibariyle 735 milyon TL’ye yükselmiş durumda olduğu bilgisini veren İsmail Gülle, sektör hakkında şu bilgileri verdi: “Alınan patent sayısı 2010 yılında 1042 iken, 2018 yılında 1721’e çıktı. Bu rakamın toplam imalat sanayi içerisindeki payı neredeyse yüzde 20. Tescil edilen toplam marka sayımız 1474’ten 3987’ye yükseldi. Sektörümüz, en fazla Ar-Ge Merkezi olan sektör. Sadece geçtiğimiz sene 59 yeni Ar-Ge merkezi açıldı. Toplam sayı ise 176’ya yükseldi. 196 teknolojik ürün deneyim belgesiyle yazılım sektöründen sonra ikinci sıraca makine ve teçhizat sektörümüz geliyor. Sektörümüz 5,6 dolar birim fiyatı ile katma değer ortalamamızın çok üzerinde seyrediyor. İhracatçılarımızın yoğun gayretleriyle yakalamış oldukları başarılı ivme sayesinde 2010 yılında yüzde 40 seviyesinde olan sektörümüzdeki ithalatı karşılama oranını bugün yüzde 62’ye taşımayı başardık. Makine sektörünü ayrı bir sektör olarak değerlendirmek yerine otomotiv, tarım, tekstil, inşaat gibi diğer sektörlerle de ortak bir zeminde buluşturarak, yeni ve daha kapsamlı bir yol haritası çizmeliyiz.”