Tire Technology Expo 2020’de Saurer’in Yeni Ürünü ‘Cablecorder CC5′

Lastik endüstrisinden uzmanlar, 2020 yılında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek olan Tire Technology Expo için tekrar buluşacak. Saurer, 25-27 Şubat 2020 tarihleri arasında 6. Salondaki Booth 4006’da müşterilerini ve ziyaretçilerini karşılamayı ve yenilikçi CableCorder CC5’i sunmayı dört gözle bekliyor. Saurer, çok sayıda inovasyon paketiyle birlikte ve ‘CC5′ ürünüyle bir kez daha teknolojik liderliğini korumayı planlıyor.

Kaliteli lastik kordon üretimi için Saurer CableCorder, lastik endüstrisinde kalıcı bir donanımdır. CableCorder’ın beşinci nesli, sayısız yeniliği ile müşterilere hitap edecek. Saurer müşterilerine belirleyici rekabet avantajları sağlar: düşük enerji tüketimi, akıllı iğ kavramı, modern kalite izleme, gelişmiş ergonomi, esnek otomasyon çözümleri ve CableCorder’ın Saurer yönetim sistemi ‘Senses’ entegrasyonundan yararlanırlar.

Enerji, verimlilik, kalite

Saurer, en yeni makine neslinin patentli enerji tasarrufu teknolojisini yeni donanım ve optimize edilmiş yazılımla daha da geliştirdi. CableCorder CC5 bu nedenle her zamankinden daha ekonomik. Optimize edilmiş iplik balon çapı ve azaltılmış iş mili göstergesi alan gereksinimlerini azaltır ve üretkenliği artırır. Kalite parametrelerinin çevrimiçi olarak izlenmesi, lastik kablosunda istenen kaliteyi güvenilir bir şekilde sağlar.

Kullanıcı dostu ve akıllı otomasyon

Yeni makine parçaları ve optimum iplik yolu yüksek çalışma konforu ve proses güvenilirliği sağlar. Akıllı otomasyon çözümleri, modern otomatik kılavuzlu araç (AGV) teknolojisinin kullanımı sayesinde paket taşımacılığının verimliliğini arttırıyor. Makinenin yüklenmesi, tamamlanmış toplama paketlerinin kaldırılması ve alt dokuma dokuma makaralarının tedariki otomasyon teknolojisi ile desteklenir.

Temel CC5 versiyonuna ek olarak, bire bir büküm işleminde iplik üretimi için yeni CableCorder CC5-TFO ve simetrik 3 katlı lastik kordon üretimi için CC5-3PLY versiyonları mevcuttur.

Saurer fuar ekibi, Tire Technology Expo’da müşterileri ve ziyaretçileri ağırlamayı ve onları CableCorder CC5’in avantajları hakkında kişisel olarak bilgilendirmeyi dört gözle beklemkte.