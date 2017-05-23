Son Dakika

HaberMatik V3

logo

Dijital Baskı Makineleri
admin
23 Mayıs 2017
EDİTOR, FİRMA HABERLERİ, TÜM MANŞET, Yarışma/ Etkinlik

Trakya Tekstil Buluşmaları Gerçekleşti.

TEXTEB (9)Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından ilk defa organize edilen Trakya Tekstil Buluşmaları Kongresi Çorlu Hilton Garden Inn Otel’de gerçekleşti.

 TEXTEB adını verilen etkinliğinin teması “Tekstilde Yeni Ufuklar” olarak başladı….Etkinlik üniversiteler ve sanayi sektörünün bir araya gelerek bir sinerji oluşturularak gerçekleşti. Toplantıya TTTSD Başkanı Vehbi CANPOLAT, TEMSAD Başkanı Adil NALBANT, İTHİB Başkanı İsmail GÜLLE konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlik başkanı Prof. Dr. Özer GÖKTEPE  kongre hakkında dergimize yaptığı açıklamada; Hayatımızın her aşamasını kuşatan tekstil, yüksek performanslı ve akıllı tekstil ürünlerinin laboratuvarlardan çıkıp, gündelik yaşamımıza girmesiyle birlikte yepyeni bir boyut kazanmaktadır. Buhar gücünün tezgahlara aplikasyonu ile sanayi devrimine, jakar mekanizması ile bilgisayar teknolojisine öncülük eden tekstil, günümüzde ihtiyaç duyulan ileri malzemeleri üreten bir sektöre dönüşmektedir. Bu çerçevede gerek üretim teknolojileri,  gerekse ürünlerdeki son gelişmeleri yakından izlemek daha da önem kazanmıştır.

TEXTEB (8)Bu amaçla, ülkemizin en önemli tekstil üretim üslerinden Trakya Bölgemizde; üretici, tedarikçi ve araştırmacıları düzenli olarak bir araya getirecek interaktif bir etkinliği başlatmak istedik. Trakya Tekstil Buluşmaları-TEXTEB adını verdiğimiz etkinlik dizimizi “Tekstilde Yeni Ufuklar” temalı olarak bugün başlattık

Tekstil proses ve malzemelerindeki son gelişme ve eğilimlerin paylaşıldığı bu etkinlik, ülkemizin önde gelen sanayici, yönetici, tedarikçi, mühendis, araştırmacı ve akademisyenlerin buluştuğu ideal bir platform oldu dedi.Önümüzdeki dönemde kongremizi daha da büyüterek devam edeceğiz. İlk defa düzenlenmesine rağmen oldukça başarılı geçtiğini düşünüyoruz.Bizleri destekleyen konuşmacılara ve sponsorlarımıza çok teşekkür ederim.dedi

Share
89 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

BENZER HABERLER

Prodigital Her Sektöre Dijital Baskı Çözümleri Sunuyor

Prodigital Her Sektöre Dijital Baskı Çözümleri Sunuyor

Evteks 2017 Fuarı kapılarını açtı

Evteks 2017 Fuarı kapılarını açtı

Asteks ve Gülle Tekstil İşbirliği ile Türkiye Kazandı

Asteks ve Gülle Tekstil İşbirliği ile Türkiye Kazandı

KTM 2017 Fuarı 3. defa Kahramanmaraş Kafum Fuar Merkezi’nde başladı

KTM 2017 Fuarı 3. defa Kahramanmaraş Kafum Fuar Merkezi’nde başladı

Mımakı Ts300p-1800 Süblimasyon Baskıda Kuralları Değiştiriyor

Mımakı Ts300p-1800 Süblimasyon Baskıda Kuralları Değiştiriyor

Folpa Dijitalden Müşteri Memnuniyeti Odaklı Satış Stratejisi

Folpa Dijitalden Müşteri Memnuniyeti Odaklı Satış Stratejisi

#

EN SON HABERLER

© 2013 Turkish Textile Trend Magazine Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.