Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından ilk defa organize edilen Trakya Tekstil Buluşmaları Kongresi Çorlu Hilton Garden Inn Otel’de gerçekleşti.

TEXTEB adını verilen etkinliğinin teması “Tekstilde Yeni Ufuklar” olarak başladı…. Etkinlik üniversiteler ve sanayi sektörünün bir araya gelerek bir sinerji oluşturularak gerçekleşti. Toplantıya TTTSD Başkanı Vehbi CANPOLAT, TEMSAD Başkanı Adil NALBANT, İTHİB Başkanı İsmail GÜLLE konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlik başkanı Prof. Dr. Özer GÖKTEPE kongre hakkında dergimize yaptığı açıklamada; Hayatımızın her aşamasını kuşatan tekstil, yüksek performanslı ve akıllı tekstil ürünlerinin laboratuvarlardan çıkıp, gündelik yaşamımıza girmesiyle birlikte yepyeni bir boyut kazanmaktadır. Buhar gücünün tezgahlara aplikasyonu ile sanayi devrimine, jakar mekanizması ile bilgisayar teknolojisine öncülük eden tekstil, günümüzde ihtiyaç duyulan ileri malzemeleri üreten bir sektöre dönüşmektedir. Bu çerçevede gerek üretim teknolojileri, gerekse ürünlerdeki son gelişmeleri yakından izlemek daha da önem kazanmıştır.

Bu amaçla, ülkemizin en önemli tekstil üretim üslerinden Trakya Bölgemizde; üretici, tedarikçi ve araştırmacıları düzenli olarak bir araya getirecek interaktif bir etkinliği başlatmak istedik. Trakya Tekstil Buluşmaları-TEXTEB adını verdiğimiz etkinlik dizimizi “Tekstilde Yeni Ufuklar” temalı olarak bugün başlattık

Tekstil proses ve malzemelerindeki son gelişme ve eğilimlerin paylaşıldığı bu etkinlik, ülkemizin önde gelen sanayici, yönetici, tedarikçi, mühendis, araştırmacı ve akademisyenlerin buluştuğu ideal bir platform oldu dedi.Önümüzdeki dönemde kongremizi daha da büyüterek devam edeceğiz. İlk defa düzenlenmesine rağmen oldukça başarılı geçtiğini düşünüyoruz.Bizleri destekleyen konuşmacılara ve sponsorlarımıza çok teşekkür ederim.dedi