Turan Kimya ITMA 2019’da

TURAN KİMYA 35 yıldan uzun bir süre önce Türkiye’de kurulmuş, tekstil serigrafi alanında en önemli üreticilerden biridir.

% 100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle işletilen Turan Kimya, gerek yurt içi gerekse dünya pazarlarında kaliteli ürün ve hizmetleriyle tanınmaktadır.

Turan Kimya, ürün portföyünü, hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösterdiği ülkelerle, dünya çapında takdir gören firmalarla olan işbirlikleri ile genişletmiştir.

Uluslararası markaların tercih ettiği ekolojik standartlara sahip ürünlerle şirket, uzun yıllardır çevre dostu firmaların önceliği haline gelmiştir.

Turan Kimya tarafından üretilen organik GOTS sertifikalı boyalar, bebek giysileri gibi en hassas uygulamalar için de güvenle kullanılabilir.

Hemen hemen tüm ürünlerimiz % 100 çevre dostu, formaldehit ve AZO içermeyen Organik GOTS sertifikalı ürünlerdir. Turan Kimya kimya araştırma departmanı, çevreye saygılı olmaya odaklı, ileri teknolojiler ve yüksek kaliteli hammaddeler kullanmaktadır.

Şirket, farklı ihtiyaçlar ve ürün grupları için kullanılan yüksek kaliteli ve yüksek performanslı çok çeşitli su bazlı ve plastisol ürünlerinin yanı sıra pigment ve özel efekt ürünleri sunmaktadır.

Turan Kimya sektörün yıllardır en önemli ve prestijli fuarlarına katılıp ve dünyadaki tüm pazarlarda daha aktif olmaya isteklidir. Bildiğiniz gibi ITMA 2019, 20-26 Haziran’da Ispanya’nın Barselona şehrinde gerçekleşecek. Tekrar orada katılımcı olarak bulunacağımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz.

Ayrıca yeni geliştirilen ürünlerimizi de piyasaya sunacağız: Printex Gray Base, polyester kumaşlar için su bazlı anti-migrasyon, Plastoprint Gray Base, ftalat içermeyen ve Ecoplast Gray Base ise PVC ve Ftalat içermeyen plastisol anti-migrasyon ürünleridir. EP60, sert yıkama ve uzun ömür için geliştirilmiş sabitleyicimizdir. Daha yüksek kalitede daha verimli ve daha kolay baskı için sizlerle tanıştıracağımız birkaç yeni baskı tabanımız var.

Lütfen bu etkinlikte bize katılın, sorularınızı cevaplamak için teknik ekibimiz standımızda olacak. Hall H3, Stand C209 standında olacağız.