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15 Eylül 2018
EDİTOR, TEKSTİL KİMYA, TÜM MANŞET

Türk Tekstilinin Boyarmaddede Yurtdışı Bağımlılığı Azalıyor

eksoy kimyaaDünya tekstil üretiminde ilk 5 ülke içerisinde yer alan Türkiye, bu pazarda %3.3 paya sahip. Tekstil boyarmadde tedariğinin ise büyük bölümünü yurtdışından ithal eden Türkiye, başarılı Türk üreticilerin yaptığı yatırımlarla, pazar payını büyüterek bu alandaki yurtdışı bağımlılığını azaltıyor.

 Adana merkezli Kimsoy A.Ş., bu alanda Avrupa’nın en büyük üreticisi haline geldi. Hammadde alımından son ürün noktasına kadar teknolojik ekipmanlarla kontrol edilerek üretimden çıkan ürünleri, özellikle yurtdışı pazarlarda temiz tekstil ve sürdürebilir tekstil konusunda tercih ediliyor. Hammadde tercihi yayınlayan birçok yabancı markanın listesinde yer alan Kimsoy, Türkiye’de de öncelikle “Türk Malı” hammadde kullanmayı seçen markalar için tercih sebebi oluyor. Ar-Ge yatırımlarının devamlılığı ve kaliteli üretim ile Türkiye’nin kimya sektöründe dışa bağımlılığının daha da azalacağını vurgulayan firma, hedefini yılda 3500 ton üretime ulaşmak olarak açıkladı.

1997 yılında, Eksoy Kimya’nın Koreli ortağı Kisco ile Adana’da kurduğu Kimsoy, bu senenin son çeyreğinde devreye alacağı yatırımıyla daha da büyüyecek. Şu anda selülozik elyafların boyanmasında kullanılan reaktif boyaları, yıllık 2200 ton kapasiteyle üreten tesis, devreye alınacak yeni reaktör ve soğutma hattı sayesinde 3500 ton yıllık kapasiteye ulaşacak. Kimsoy bu kapasiteyle Avrupa’nın en büyük reaktif boya üreticisi konumunu sağlamlaştırdı.

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