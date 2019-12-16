Türkiye ve Pakistan’ın Yatırım İmkanları Karaçi’de Anlatıldı

Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 2. Ortak Toplantısı, 15 Kasım 2019 tarihinde Karaçi’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımyla gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu ve Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mustafa Yurdakul toplantıda görüşlerini iş dünyası ile paylaştılar. Toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk ile Türkiye’den ve Pakistan’dan çok sayıda iş insanı katıldı.​

Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu, Dr. Ömer Bolat ve Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) Başkanı Daroo Khan Achakzai eş-başkanlığında gerçekleşti ve Türkiye ile Pakistan’daki yatırım imkânları hakkında sunumlar yapıldı. Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 2020 Eylem Planı üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu. Ayrıca Türk ve Pakistanlı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.