Türkiye’de 24 saat içinde parça değişimi ve Teknik Servis hizmetini sağlıyoruz…

MS DOVER Türkiye Müdürü Emre Tezcan dergimize MS DOVER ve ürünleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kısaca Dover Türkiye hakkında bilgi verebilir misiniz?

Dover Türkiye, dünyanın tekstil alanında önde gelen dijital baskı makinesi üreticilerinden İtalyan MS Printing Solutions’ı da bünyesinde barındıran, ‘’Mümkün olanı yeniden tanımlıyoruz.’’ sloganıyla 1955 yılından beri enerji, mühendislik sistemleri, akışkanlar, soğutucu ve yiyecek ekipmanlarıyla ilgili sektörlerde aktif konumda olan Amerikan şirketler grubu Dover Grup’un Türkiye ofisidir.

Dover Grup olarak Türkiye yapılanmanızdan bahsedebilir misiniz?

2015 yılında kurulan Dover Türkiye, İstanbul’daki ofisinde MS Printing Solutions dijital baskı makinelerinin yanı sıra, yine Dover Grup’un bünyesinde olan SWEP ve Markeme Imaj firmalarıyla faaliyet göstermektedir.

Ürünleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Ağırlıklı olarak ülkemizde hangi ürün grupları ile ön planda olacaksınız?

MS Printing Solutions olarak tekstil direkt ve transfer dijital baskı makinelerimiz (tarayıcı/scanner JP4, JP5, JP6, JPK EVO, tek geçiş/single pass LARIO ve buhar/steamer) ile pazarda liderliğimizi korumayı hedefliyoruz.

Tekstil sektöründe dijital baskı her geçen gün gelişmektedir. Bunun temel sebepleri ne olabilir.

Günümüz tekstil baskı sektöründe çevre (su ve enerji tüketimi, atık su ve kimyasal miktarı), insan sağlığı, üretim maliyeti ve hızı, moda değişikliği (çok sık), yatırım maliyeti, sipariş miktarları (giyimde düşük), desen zorluğu (fotoğraf baskısı) ve renk sayısı (dijitalde sınırsız) en önemli etkenlerdir. Bu ihtiyaçlara cevap vermede klasik baskı zorlanmakta olup, söz konusu ihtiyaçlara cevap verdiğinden dijital baskı kısa sürede gelişmiş, özellikle flat baskı yatırımının durma noktasına gelmesine ve rotasyon baskı yatırımının hissedilir derecede düşmesine neden olmuştur.

Dijital Baskı sektöründe ciddi rekabet ortamı var. Birçok global marka ülkemizde yapılanmış durumda. Firma olarak müşterilerinize ne gibi avantajlar sunuyorsunuz/sağlıyorsunuz?

MS olarak, makine gövdesi ve özellikle elektronik ve yazılım aksamlarını kendi bünyemizde yapıp, en hızlısı olan Kyocera/Japonya kafa teknolojisi ile birleştirip açık mürekkep sistemi ile sunarak, tekstil dijital baskı sektörüne desen hassasiyeti, üretim maliyeti ve hızı bakımından en uygun olanağı sağlıyoruz.

Dijital baskı sektörünün en çok şikâyet ettiği yedek parça ve Teknik servis hizmetlerinin yavaş ilerlemesidir. Siz bu konuda ne gibi çözümler sunuyorsunuz?

Dover, Türkiye ofisini açtıktan sonra, hem yedek parça deposuna hem de teknik servise yatırım yapmıştır. Yedek parça deposu Bursa’da bulunmakta olup, 5 kişilik teknik servis ekibimizle, Türkiye’de 24 saat içinde parça değişimi yapılabilmektedir. Özellikle yeni kurulumlar için de ekibimiz yeterli olduğundan, yurt dışından eleman getirilmemektedir. Geçtiğimiz ay Türkiye’ye ve bölgeye (Orta Asya, Orta Doğu, Iran, Rusya …) servis verecek Demo ve Eğitim Merkezi’mizi İstanbul’da faaliyete geçirdik. JP4 ve JP7 dijital baskı makinaları ile genel ve uygulamalı eğitim, deneme ve ziyaretler yapılacaktır.

Dover Türkiye olarak Türkiye’deki gelecek planlarınız nelerdir?

2016 yılında yedek parça ve servis ekibi tamamlandı, 2017 yılında satış ekibimizi yenileme ve genişletmeye başladık ve devam edeceğiz. Dover Digital Printing(Dover Dijital Baskı Platformu) bölümünün genişlemesine (MS, Kiian, J-Tek, Sawgras, Caldera, Neostampa) ve MS Türkiye’nin bölge merkezi rolüne (Orta Asya, Orta Doğu, Iran) bağlı olarak, MS Türkiye de çok yönlü olarak büyüyecek.