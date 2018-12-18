Uras Kimya’dan Empzader üyeleri futbol turnuvası birincisine Boya Ödülü

Empzader’in düzenlemiş olduğu bir futbol turnuvasında takımları teşvik etmek ve sektöre moral-motivasyon kazandıracağını düşünerek Şampiyon olan firmaya 100.000 (yüzbin) Türk Lirası değerinde Emprime Baskı Boyasını ödül olarak vereceklerini açıklayan Uras Kimya Yön. Krl. Bşk.Murat Özavşar dergimize açıklamalarda bulundu…

Uras Kimya olarak çalışmalarınız ve firmanızın tarihçesi hakkında bilgi vere bilir misiniz?

Uras Kimya yaklaşık 25 yıllık bir firma olup ben bu firmayı 2009 yılında satın aldım. Bu döneme kadar distribütör bir firma iken bu dönemde biz kendi imalatımıza başladık. Üretime geçtikten sonra pazarda ciddi anlamda bir destek gördük ve talep aldık. Yani 2009 yılından beri baskı sektöründe ciddi dostluklar kurduk ve paydaşlarımızla ciddi iş birliğine gittik. Bununla beraber satışlarımız günden güne arttı ve biz de böylece pazarda büyümüş olduk.

Bugün itibariyle de bünyemizde 8-9 şirketimiz mevcut. Dijital, parça baskı, rotasyon baskı gibi alanlarda yine tekstil üzerine faaliyet gösteriyoruz. Son 2 yılda dijital baskı sektörüne ağırlık verdik. Bu yıl ise kağıt üretimine başlıyoruz. Mümkün olduğunca baskıcıların birçok ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. İhracat noktasında da her gün satışımız artmakta ve pazardaki payımız büyümektedir. Bizim ihracatımızın büyük bir kısmı Amerika, Bangladeş, Özbekistan ve Mısır noktalarında yoğunlaşıyor. An itibariyle 30-35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizim için önemli olan kısım iç pazar. Çünkü iç pazarda belli bir ağırlığınız varsa ihracatda da başarılı oluyorsunuz.

Sektörde Sosyal Sorumluluk projesi anlamında neler yapıyorsunuz ya da dahil olduğunuz bir proje var mı?

Evet, Empzader’in düzenlemiş olduğu bir futbol turnuvası var. Biz de sektöre moral-motivasyon kazandıracağını düşünerek Şampiyon olan firmaya 100.000 (yüzbin) Türk Lirası değerinde Emprime Baskı Boyasını ödül olarak vereceğiz.

Emprime Sektörünün geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Emprime sektöründe çalışan arkadaşlarımız hem krizlere hem de iş bilgisine ve maliyet çalışmasına gerçekten alışmış bilgili insanlar. Yüksek bilgi birikimleri ve krize dayanıklılığın yanında bana göre dikkatli olmaları gereken önemli bir nokta var: O da müşteri kaynaklı kriz. Çünkü değişen kurlar, faizler ve piyasa şartlarında ciddi riskleri üzerlerine almış durumdalar. Müşteriler tarafından ödenmemiş uzun vadeli alacaklarda yaşanabilecek bir sıkıntıda tecrübenin de yardım edemeyeceğini düşünüyorum. Burada sektörün ana sorununun çözüm olarak müşterilerle – fiyatlardan ziyade vade ile ilgili- sorunların disiplinsize etmeleri gerekmektedir.

Tekstil Sektörün geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tekstil açısından baktığımız zaman kurun şu sıralarda dengelendiğini ve sektörün önünün açık olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede Türkiye’nin iş sorunu yaşamayacağını söyleyebiliriz. Bu kurlarla biz rekabet gücü olan ülkeler arasına girdik. Çünkü ihracat tekstil için çok önemli bir değer.