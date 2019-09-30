XAAR TEKNOLOJİSİNİN ÇEŞİTLİLİĞİ VE ETKİSİ LABEL EXPO 2019’DA GÖSTERİMDE

Xaar 1003 ve Xaar 2001+ baskı kafalarının etiket ve ambalaj uygulamaları için olağanüstü baskı yetenekleri ve çok yönlülüğü, Labelexpo 2019’daki Xaar ortakları tarafından gösterime sunulacaktır.

2017’de Brüksel’deki son Labelexpo Fuarı’nda, Xaar’ın eşsiz High Laydown (HL) teknolojisinin lansmanına dayanan Xaar1003 ve Xaar2001+, etiket preslerine özelleştirme yeteneği ve üst düzey özellikler eklemek için önde gelen OEM’ler ile entegre edilmiştir.

Nilpeter standları 7b35 & 7b41 ziyaretçileri, Nilpeter’in yeni yüksek hızlı yarı döner kalıp kesme ünitesinin yanı sıra soğuk folyo ve laminasyona sahip 17” geniş FA-Line amiral gemisi flekso presini görebilecekler. Piyasaya ilk kez tanıtılan pres, ik i yeni teknolojiyi birleştiriyor: her ikisi de Xaar 1003 baskı kafalarını kullanan Yüksek yapılı Mürekkep Püskürtmeli vernik ve yüksek Opaklık beyaz Mürekkep Püskürtmeli üniteler. Nilpeter, şarap ve içecek uygulamaları için presin çok yönlülüğünü ve değer katan yeteneklerini gösterecektir.

Ayrıca labelexpo 2019’da piyasaya sürülecek olan Ultimate Solutions’ın etiket süslemeleri ve dokunsal efektler için yeni Star Inkjet sistemi, Prati’nin DigiFastone dijital son işlem sisteminde 5c41 standında yer alacak. Ultimate Solutions’ın modüler Mürekkep Püskürtmeli sistemi xaar 2001 + baskı kafaları ile sürdürülebilir ve UV vernik ve UV beyazını 70 mm ile 350 mm arasında genişlikte yazdırmak için kullanılabilir. 50mpm’de 3 gri seviye ile 720dpi x 720dpi çözünürlükte yazdırma, baskı yönündeki çözünürlüğü azaltarak 100mpm’ye kadar hız elde etmek mümkün. Sistem modüler bir yaklaşımla tasarlanmıştır ve tek veya çift baskı çubuğu ile doldurulabilir. Yeni Star Inkjet sistemi, bir dizi etiket uygulamasına ek etki sağlamak için yüksek hızlarda UV berrak verniğin yüksek şekilde yerleştirilmesini sağlar.

Son zamanlarda piyasaya sunulan Canon Océ Labelstream 4000, ayrıca 4A5 numaralı stantta Labelexpo Brüksel’deki prömiyerleri ve yüksek kalitede kendinden yapışkanlı etiketlerin üretimini hedeflemekte. Xaar 2001+ baskı kafalarını içeren baskı makinesi, 75m / dk’ya kadar tam entegre bir tek geçişli hibrit etiket dönüşüm hattında, flekso istasyonlarında, soğuk folyolama ve yarı döner kalıp kesiminde sergilenecek – hepsi sıkıca 16 inç dijital baskı genişliğinde saatte 1.845 m²’ye kadar yeni tek geçişli üretim verimliliği sağlamakta. Océ LabelStream 4000, etiket endüstrisi uzmanı ve uzun süredir devam eden Xaar ortağı FFEI ile işbirliği içinde geliştirilmektedir.

Dantex stand 3C15, hızlı ve kolay etiket üretimini üstün baskı sonuçlarıyla birleştirmek için Xaar 1003 baskı kafalarını kullanan en yeni PicoColour® UV inkjet etiket baskı makinesini gösterecek. PicoColour® yüksek düzeyde UV mürekkepleri basabilmekte, olağanüstü beyazlık yanı sıra son derece yüksek baskı kalitesi üretmekte. Bir dizi satır içi seçenek, bitmiş etiketlerin düşük sahip olma maliyetine sahip küçük bir alandan üretilebileceği anlamına gelmekte; bu da minimum miktar veya atık içermeyen kısa veya uzun süreli işler için uygun olmasını sağlamaktadır.

Xaar Segment İşletme Müdürü Gary Jenno, “Baskı kafalarımızın Labelexpo’daki çok sayıda OEM ortak makinesinde kullanımda olduğunu görmekten gurur duyuyoru. Bu, etiket endüstrisi için önde gelen etkinlik ve Xaar 1003 ve Xaar 2001+ oyununun böyle etkin bir rol oynadığını görmek, sektöre sunduğu kalite, hız ve yüksek değer, yüksek etkili raf çekiciliği etkilerinin kanıtı” dedi.