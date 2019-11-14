Yeni Yükseltme ACW’yi WINGS’e Dönüştürüyor

Son zamanlarda, WING konseptinin faydaları ACW teknolojisine sahip POY eğirme sistemlerinin işletmecileri için somut bir şekilde yakınlaştığı Oerlikon Barmag ACW serisi sarıcılar için iyileştirmeler ve güçlendirmeler yapıldı. Dünya çapında binlerce iplik üreticisi, bu sistem yükseltmesinden faydalanabilir.

Enerji, atık ve İK açısından tasarruflara ek olarak, WINGS konseptinin her şeyden önce sağladığı avantajlar, sürekli olarak yüksek iplik kalitesini içermekte ve bu da WINGS ipliğini ileriye dönük işlemlerde kazanan yapmaktadır. Özellikle boyama özelliklerine gelince, iplik geleneksel sarma teknolojisi kullanılarak üretilen ürünlere kıyasla oldukça üstündür.

İplik üreticileri artık bu tipik WINGS özelliklerini buna karşılık gelen sistem güncellemesi ACW bobinleriyle de elde edebiliyorlar. ACW WINGS dönüşüm bileşenleri ve çekme üniteleri için ACW yükseltmeleri hemen hemen hiç takılmayan birimler olarak kurulabilir, böylece sistemin aksama süreleri en aza indirilir. WINGS’e benzer şekilde, yeni ACW WINGS çekme ünitesi daha kompakttır ve ipliği iplik kılavuzları yerine makaralar kullanarak yönlendirir. Bu, iplik için sürtünmeyi en aza indirir ve sapma açıları aynı kalır, bu da tüm paketlerde iplik gerilimini optimize eder.

Çin’de Kullanılıyor

96 pozisyonlu ilk genişleme aşaması, Çin polyester iplik üreticisi Zhejiang Rongsheng’de başarıyla faaliyet göstermekte. Rongsheng’deki Fabrika Müdürü Xu Yongming yükseltme paketinden bahsederken: “Dört gün sonra mükemmel iplik değerleri elde ettik. İplikler% 98’lik tam bir paket oranı ve ton başına 0,5 bir iplik kopuş oranı için AA kalitesindedir. Bu, bir kez daha ACW ipliklerimizle en iyi üreticilerden biri olmamızı sağladı,” dedi. 2019’un sonunda 88 pozisyona sahip ikinci bir genişleme aşaması da geleceği duyuruldu.

Dönüşüm paketi ayrıca, bir yıldan kısa bir sürede elde edilen hızlı yatırım getirisi nedeniyle iplik üreticilerine ilgi çekici gelmektedir. ACW WINGS, polyester, poliamid 6 ve poliamid 6.6 için tüm ACW tipi POY / HOY sarıcıları için mevcut bulunmaktadır.