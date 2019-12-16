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16 Aralık 2019
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Yünsa Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı

Yünsa’nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen Genel Kurul’da alınan kararla Yünsa’nın yeni Yönetim Kurulu da belirlendi.

Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Metin Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Mustafa Sürmegöz seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeleri de şu isimlerden oluştu:

Tahir Demirkıran (Yönetim Kurulu Üyesi)

Temel Tayyar Yeşil (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet Cevat Acar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet Yarız (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yeni seçilen Yönetim Kurulu 3 yıl süreyle görev yapacak.

1574851452_Y__nsa_Genel_M__d__r___Nuri_D__zg__renYünsa hisseleri geçtiğimiz haftalarda, Ziraat Katılım ortaklığı olan Sürmegöz Tekstil tarafından Sabancı Holding’ten satın alınmış, Rekabet Kurulu da 24 Ekim 2019 tarihinde aldığı kararla bu satışı onaylamıştı.

 

Yünsa Genel Müdürü Nuri Düzgören Yünsa’nın gelecek dönem çalışmalarımarına ilişkin yaptığı açıklamasında: “Sektörümüzdeki lider konumumuzu daha da pekiştirmek ve ihracatımızı artırma hedefiyle önümüdeki bu yeni dönemde de yapacağımız stratejik yatırımlarla Yünsa ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve Türkiye’nin uluslararası alanda gururu olmaya devam edecek. Türk ekonomisine katkı sağlayan bir milli marka olarak Türk sanayisine de güç katmakla birlikte, yatırımcılarına ve tüm paydaşlarına da kazandırmaya devam edecek.” dedi.

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