Yünsa’ya ‘Yılın Kaizeni’ Ödülü

Yünsa, uyguladığı standartlar ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma yönünde geliştirdiği projeleri ile sürdürülebilirliği destekleyerek ulusal ve uluslararası çapta başarılara imza atmaya devam ediyor. KALDER tarafından her sene verilen ‘Kalite Çemberleri ve Kaizen Ödülleri’nde Yünsa, Makina Hız Kaybının Eliminasyonu projesiyle ‘Yılın Kaizeni’ ödülünün sahibi oldu.

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından her sene verilen Kalite Çemberleri ve Kaizen Ödülleri Ankara’da 21.kez düzenlenen Kalite Çemberleri Paylaşım Konferası’nda sahiplerini buldu. Türkiye ve Avrupa’nın en büyük entegre üst-segment yünlü kumaş üreticisi ve ihracatçısı olan Yünsa, İplik Bölümünde Makina Hız Kaybının Eliminasyonu Projesi ile ‘Yılın Kaizeni’ ödülünü almaya hak kazandı.

Yünsa, ISO 9001, ISO 14001, Kalite Sistem Standartları ve Eko-Tex 100 kapsamında üretilen ürünlerinin çevresel ve sosyal etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor. Ayrıca OHSAS 18001, ISO 27001 kapsamında da çalışanlarının sağlığı, güvenliği ile tedarikçilerinin ve müşterilerinin bilgi güvenliği konusunda gerek ulusal gerekse uluslararası çapta başarılara imza atıyor . Yünsa bu projeyle hem kalite hem enerji verimliliği hem de müşteri memnuniyeti alanında sürekli iyileştirme konusunda önemli bir adım atarak sektöre öncülük etmeye devam ediyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarıyla Sabancı Grubunun ISO 50001 Belgeli ilk şirketi olan Yünsa sürdürülebilirliği temel şirket prensipleri arasında görerek tüm iş süreçlerinde uyguluyor. Yünsa, her yıl üretim bölümlerindeki enerji verimliliğini analiz edip, iyileştirme ve proje çalışmaları kurguluyor. Bu projelerden en önemli etkiye sahip olanları hayata geçiriyor.