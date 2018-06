Zümrüt Tekstil Makine (ZTM) ITM 2018’de 900m2’lik Standında Şov Yaptı

Zümrüt Makinanın firma yapılanması hakkında bilgi verir misiniz?

Zümrüt Makine (ZTM) yerleşkesi farklı bölümlerden oluşan bir konsepte sahiptir. Birinci bölüm aksesuar imalatı olup, ihtiyaç olan bütün mekanik parçalar ile soğuk şekillendirme diye adlandırılan her türlü lazer/plazma kesim, CNC büküm ve giyotin işlemleri burada yapılmaktadır. Makineler için ihtiyacımız olan yedek parçaların %80’ini bu bölümde kendi bünyemiz altında imal ediyoruz.İkinci bölümde, kimyasal ile işlem yapan paslanmaz boya makinalarımızın imalatı yapılmaktadır.Üçüncü bölümünde; Ram, Kurutma, Sanfor gibi doğası itibariyle ıslanmış ve boyanmış kumaşın üzerinde kurutma ve son işlem yapan terbiye makinaları imalatı yapılıyor.

Bu Bölümlerin, Planlama ve Ar-Ge çalışmaları ayrı ayrı mı? Yoksa tek bir birim üzerinden mi yapılıyor?

Merkezi bir yönetim ve işletme var ama her işletme kendi içerisinde yapacağı üretimi kendi planlıyor işin bütün bitirme işlemlerini kendi içinde ayrı olarak yapıyor.Her bölüm ayrı üretim yapmakta olup hepsinin kendilerine ait tasarım ve ar-ge birimleri vardır. Üretim Ustaları, kaynakçıları ve sahadaki montaj, uygulama elemanlarıyla hepsi birbirinden ayrı birimlerdir. Tabi ki bu birimlerin şirketimizde ortak kullandıkları alanlar da vardır. Satın alma, satış ve planlama, teklif hazırlama, yemekhane gibi birimler ortak kullanım alanlarımızdır. Herhangi bir makinemizin satışı gerçekleştiğinde öncelikle planlama departmanına aktarılır. Planlama departmanı bu işi hangi departmanın yapacağına karar verir ve o birime iş emri olarak aktarır. Bundan sonrası bağımsız olarak birimlerin kendi iç yapısında neticelendirilir.

Makinanın üzerinde yapılacak hangi işlem varsa o birim karar verir. Yeni bir dizayn ve üretim ile uygulama alanlarında ne yapılması gerekiyorsa bütün bunların kararını her birim kendisi verir. Planlama departmanımız işin kalbi gibi olup her konuda koordinasyonu sağlıyor. Satın alma birimimiz, sadece lojistik destek sağlıyor. Ram makinası ile Boya makinası yapan bir kaynakçı veya bir usta aynı kişi olmamalı. Her makine üretiminde kendi alanında ihtisaslaşmış teknik ekibe ihtiyaç vardır. Biz bunları farklı gruplar altında toplayalım istedik ve böyle bir yapılanmayı oluşturduk.

Bu yapılanmanın sizlere getirdiği avantajlar nelerdir?

Bir boyahanenin ihtiyacı olan bütün makinalarını yapmaktayız. Bir tekstil boyahenesine baktığımız zaman ihtiyaç olan ana kullanılan makine sayısı 5-6 farklı makinadır. Zümrüt makina şu anda bütün bu makinaların üretimini bünyesinde yapıyor. Dışardan bakıldığında bu kadar farklı makineyi bir isim ve bir çatı altında imal etmek çok da kolay bir iş değil. Biz bunu nasıl yapıyoruz kısmı önemli.

Bir müşteriye, bütün makinaları yapıyorum demek, mantıklı ve akıllıca gelmez. Çünkü her birinin kullanım alanı farklı olup bilgi ve teknik donanım gerektiriyor. Bütün bunları aynı kişinin yapması ve başarılı olabilmesi kolay değil bu yüzden makinaların üretiminde ihtisaslaşmak gerekiyor. Örneğin, Boya makinasındaki nosyonu tam olarak anlayıp, araştırıp geliştirmeyi buna göre yapmak lazım bizim de gruplaşmamızın asıl sebebi bu.

Bu anlamda yaptığımız makinalarımızın kalitesinde ve çalışmasında manipülasyona girme ihtimalimiz yok. En doğru işi en kısa sürede yapma mecburiyetimiz var. Üretimi yapılan bir Boyama makinesi öncelikle Boyahanemizde test edilerek uygunluk bildirisi yapılmaktadır. Aksi bir durumda da bu farklı beş işletme içerisinde hataları anında düzeltme ve iyileştirme işlemleri yapılarak, standartlarda üretilen makinelerimizin, son kullanıcıya en doğru şekilde ve tecrübesi peşinen yapılmış makineler olarak buluşmasını sağlıyoruz.

Makine Üreticisi olarak Boyahanenizin oluşu sizin için büyük bir avantaj, yapmış olduğunuz makinelerin testlerini ve denemelerini yapma şansına sahipsiniz bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Burası bir ar-ge ve test istasyonu aynı zamanda. Ürünlerimizi müşterilerimize göstermiş olduğumuz bir Showroom ve bir eğitim yeri. Müşterilerimizin elemanları buraya gelip bizim yaptıklarımızı gözlemliyor, alacağı makinanın çalışması ile ilgili gerekirse burada eğitim alıyor. Yani dört tane farklı amacın bir araya geldiği, gerçekliğe dönüştüğü bir yapı burası, bizden bir makine alacak müşterimiz daha makinalarını almadan, makineyi kurmadan elde edeceği sonuçları, kaliteyi ve prosesi bu boyahanede yapma ve görme şansına sahip oluyor. Bu boyahane sadece ürün üretip satan ve ticari kaygısı olan bir yer değildir. Burası, makine imalatına destek olan, makine imalatımızı geliştiren bir işletme, bu anlamda bunun dünyada bir örneği yok.

Bütün makinalarımız son sistem olup boyahanemizde her gün 24 saat çalışıyor. Üretimi yapılan her makine bu tesiste kontrol edilmekte oluşan sıkıntı, sorun boyahanenin üretimini engellediği için anında bildirilerek düzeltme imkanı sağlanıyor. Böylece, makine alan müşterilerimiz sıkıntıları ve problemleri çözülmüş denenmiş bir makine ile muhatap olarak makinasını ve yapacağı işi görüyor. Farklı bir uygulama olacaksa o zamanda kendi ürünlerini getiriyor makinalarında denemeler yapıyor. Hem boyama hem de Ram’da denemeler yapıyor. Nasıl bir prosesi görmek istiyorsa onu bizim makinalarımızda görme şansı veya geliştirme imkanı oluyor. Burası herkese açık herkesin sorunlarını çözebilecek bir işletme. Boyahanemizin, bizim için bir laboratuvar, ar-ge ve eğitim merkezi olduğunu söylemek istiyorum.

2017 yılı Zümrüt makine için satış ve pazar anlamında nasıl geçti, bununla birlikte 2018 yılı ile ilgi Zümrüt Makine olarak iç piyasa ve dış pazarla ilgili hedefleriniz nelerdir, 2018 yılı hedeflerinizde yeni pazarlar var mı?

Türkiye pazarının yanı sıra aynı zamanda odak noktamızı dış pazarlara da çevirdik. Bangladesh, Özbekistan ve Mısır gibi pazarlarda da pazarlama ve satış çalışmalarımız devam etmekte, bu pazarlardaki geri dönüşler olumlu ve hızlı arttı. . Hedefimiz ihracatımızı arttıralım yurtiçi satışlarımızı da koruyalım şeklindedir. Yurtdışı satışlarımızı arttırmak adına 2017 da şu ana kadar 7 tane yurtdışı lokal fuara katıldık bunlar bir sonraki yapacağımız hamlelerin daha net olmasını sağlamak adına yapılıyor. Ana hedefimiz , Bangladesh ve Özbekistan gibi pazarlardaki hacmimizi yurt içi pazarındaki şekle dönüştürmektir.

Yurtdışı satışlarınızı nasıl organize ediyorsunuz, doğrudan Türkiye’den mi? Yoksa mümessillik aracılığıyla mı yapıyorsunuz?

Mümessillikler olmazsa olmaz bir yapılanma şeklimizdir. Bulunduğumuz bütün ülke ve pazarlarda mümessillerimiz var. Mümessilin sizi temsil etmesi piyasaya sunması çok önemli bir unsurdur. Hiçbir firma, mümessilin iyi olması sebebi ile senden makine yatırımı yapmaz. Burada önemli olan, güçlü merkez olacak, mümessiline gerekli donanım ve altyapıyı sağlayacak.

Mümessil de merkezin gücünü hissedip pazara pozitif bir enerji yayacak. Mümessilinizin de sağlam olması gerekiyor, teknik yapısının iyi olması, satış sonrası hizmetlerini iyi vermesi, planlamasını iyi yapması gibi. Biz merkez olarak mümessillerimize gerekli her türlü desteği sağlıyoruz. Bölgelerimizde mutlaka yerleşik servis ekibimizi de bulunduruyoruz. Bu ekibe gerekli yedek parça ve malzeme desteği tarafımızdan sağlanmaktadır.

Yurtdışı pazarlarda sizi zorlayan sebepler nelerdir kalitemi, fiyat mı?

Türk makine üreticileri olarak biz orta noktadayız, aslına bakarsanız güzelde bir yerdeyiz, bizim buradaki sorunumuz şu, fiyat her zaman bir problem, fiyat her zaman seçilme veya seçilmeme nedeni ama biz bilinilirliğimizi arttırdığımız doğru bir şekilde ağırlığımızı hissettirdiğimiz ülkelerde fiyat geri planda kalıyor.

Hiçbir müşteri bir ürünü doğru fiyata aldığına inanmadığı müddetçe bizden makine almaz, fiyat önemli ama makinelerin hayatiyetini devam ettirme adına müşterinin, doğru makine olduğunu anlaması, kabul etmesi doğru fiyatta aldığına inanması gerekiyor. Bu makineleri aldıktan sonrada yine hayatiyetini devam ettirmesi adına yaşanabilecek sıkıntıların çözülmesi, yedek parçaların temini adına bu bölgedeki mümessilin ve yapılanmasının da çok iyi olması gerekiyor.

15-20 yıl geriye döndüğümüzde o zaman ki yerli makine üreticileri ile şimdiki makine üreticileri arasında özellikle yurtdışı pazarlarda ne gibi bir fark var geldiğimiz nokta nedir?

Avrupalı firmaların dünyada bir bilinirlikleri ve bir kabul edilmişlikleri var. Bu yüzden dünyanın neresine giderlerse bizden bir adım önde oluyorlar, bizim Türk makine üreticileri olarak bu olayı aşmak adına uluslararası pazarlarda ne kadar çok makinamız olursa ve bunu ne kadar çok sorunsuz, müşteriyi memnun ederek devam ettirebilir ve geliştirirsek, o oranda bilinirliliğimiz ve kabul edilirliğimiz artacak ve yeni müşterilere ürünlerimizi daha kolay pazarlayabileceğiz.

Türk makine üreticileri doğru malzeme kullanır, sıkıntı yaşanmaz, yaşanırsa da anında çözülür düşüncesi ile doğru makine ve teknolojik ürünleri çoğaltırsak, o zaman rekabet etme şansımızı ve bilinirliğimizi arttırmış oluruz.

Bundan 10-15 yıl önce Avrupa’daki bir makine üreticisi Türkiye’deki bir makine üreticisini kendisine rakip görmüyordu. Masaya oturduğu zaman Türkiye’de ya da farklı bir ülkede müşterisiyle yaptığı görüşmede bir Türk firması ile de görüşüldüğü söylendiğinde dikkate alınmıyordu, çünkü bizimde eksikliklerimiz vardı, fakat Türk makine imalatçıları bu süreçte kendilerini çok hızlı geliştirdiler.

Boya, terbiye makinalarında Avrupalı firmalara ciddi bir alternatifiz teknik altyapı anlamında, kullanılan malzeme anlamında, teknoloji anlamında bizim kullandığımız malzeme Avrupalı firmaların kullandığı malzemeden farklı değil onların makinalarından alınan performans bizim makinalarımızdan da alınıyor, sonuçta çıkan ürün olarak bizim makinalarımızdan çıkan ürünle Avrupalı makinadan çıkan ürün arasında, bu fiyat farklarını tolere edecek bir üstünlük yok bu daha iyi bir ürün çıkarıyor, ben bunu sattığımda daha iyi para kazanırım onun için bu makinalara daha fazla para vereyim anlamında bir farklılık kesinlikle yok, bizim makinalarla Avrupalı makinaların ürünleri performans olarak aynı, bu anlamda insanlar gidip te Avrupalı üreticilere %30-40 daha fazla para vermelerine ihtiyaç yok. Türkiye açısından ise yerli üreticilere vermiş olduğu bir avantaj da satış sonrası servis hizmetlerini çok daha hızlı almalarıdır.

Türkiye’de tekstil makinaları ve Tekstil sektörünün durumu nedir bu konudaki düşüncelerinizi nelerdir?

Tekstil, Türkiye’nin hala vazgeçilmez sektörlerinden bir tanesidir. Pazarın tekstile ihtiyacı var lokomotif sektörlerden bir tanesi ve ülkemizde gelişmesini de sürdürecektir. Mevcut işletmeler dünyaya ya tekstil ürünleri pazarlayacaklar, kumaş anlamında veya bitmiş ürün anlamında, gelecek on yılda Türkiye tekstil sektöründe önemli aktörlerden birisi olacağını görüyor ve düşünüyorum. Zaman zaman daralmalar oluyor bu daralmalar yerel ve o günkü konjektöre bağlı mevzular.

Tekstilin uzun vadede etkileneceği şeyler değil tekstil Türkiye’de bir çok sıkıntılar atlattı. Ülkemiz Tekstil sektörü dünya’ da kendine çok iyi bir yer edindi ve edindiği bu yerde de nasıl bir üretim yapılıyor, nasıl bir kalite alınabilir Türkiye’den, uzun vadede yapılacak olan yatırımlar ne tür sonuçlar getirir bütün bunlar yaklaşık % 80-90 oranında biliniyor. Müşteriler ve yatırımcılar adına bir yol haritası belirlenmiş durumda, bu yüzden Türkiye gelecek on yılda sektörde hala önemli bir oyuncu olmaya devam edecektir.

Türkiye’de yeni yatırımlar mı yoksa yenilemeler mi yapılıyor sizin gözlemleriniz nedir bu konuda?

Türkiye’de genelde firmalar teknolojilerini yeniliyorlar, şöyle bir durum yok kapasite de bir eksiklik görünüyor yeni yatırımlar yapalım, yeni yatırımımızı buraya yapalım diye bir yapılanma yok , ama mevcut işletmelerde bir sıkıntı, bir bıkkınlık oluyor veya Pazar itibariyle herkes aynı doğrulukta veya aynı karlılık da iş yapmayabiliyor sektörden çıkmak istiyor, bu durumda aktörler değişiyor.

Mevcut kapasiteyi koruyor, genel anlamıyla Türkiye’de işletmeler kapasitelerini değiştirmiyor ama işletmenin içeriğini değiştiriyor, daha farklı ve katma değeri yüksek olan ürünler yapıyorlar, Sonuçta mevcut işletmelerin geliştirilmesi adına yatırımlar yapılıyor.