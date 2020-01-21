Baldwin’in Atıkları %50 Azaltan ‘PREPAC’ Gelişmiş Teknolojisi

Baldwin Teknoloji Şirketi, PREPAC Gelişmiş Serisinin ürünlerinde orijinal temizlik sarf malzemelerinde yapılan yenilikleri duyurdu. Gazete, ticari ağ ve tabaka beslemeli baskı makineleri için tasarlanan yeni teknolojiler, temizleme döngüsünü kısaltarak ve israfı en aza indirerek üretim süresini optimize etmektedir.

Tüm Baldwin orijinal PREPAC sarf malzemeleri, yüksek mürekkep ve tiftik emme kapasitesine sahip önceden emprenye edilmiş ıslak bez ruloları sunmakta, böylece yazıcılar her işlemde yüzde 100 doğru temizlik sonuçları elde edebilmektedir. Yeni nesil PREPAC Gelişmiş sarf malzemeleri, benzersiz ve bölgeselleştirilmiş solvent formüllerinin yanı sıra yeni bir sofistike kumaş malzemeye sahiptir. Piyasadaki diğer ürünlerle karşılaştırıldığında, Baldwin’in çözümleri israfı yüzde 50’ye kadar azaltır ve temizlik döngülerini yarı yarıya azaltarak yıllık 100 ekstra üretim saati sağlar.

Baldwin, Hassas Uygulamalar Başkanı Tomas Anderbjer: ” 1995’teki tanıtımından bu yana, PREPAC önceden emprenye edilmiş ıslak bez ruloları için en iyi seçenek olmaya devam etmektedir. Eğer Baldwin yoksa, PREPAC’ta olmayacaktı. Yeni PREPAC Gelişmiş sarf malzemeleri ile Baldwin, baskı endüstrisi için battaniye ve baskı silindiri temizliğini bir kez daha geliştirerek üretkenliği optimize eden ve çevre üzerindeki etkisini azaltan teknolojiler sunuyor,” dedi.

Baldwin, dünyanın emdirilmiş ıslak bez sarf malzemelerinin önde gelen yenilikçisidir ve 25 yıldır ödüllü, en çok satan teknoloji olan PREPAC’ın mucididir. Binlerce müşteri bu son derece verimli ve çevre dostu ürünü kullanıyor ve Baldwin sürekli olarak battaniye ve ölçü silindiri temizliği için uyarlanmış yeni yenilikler sunuyor.

PREPAC®, Baldwin Americas Corporation’a ait tescilli bir ticari markadır.