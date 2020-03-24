Biz Burdayız: Roland DG topluluğumuza destek sağlamak, ilham vermek ve onları güçlendirmek için

Roland DG, işletmeler için bu eşi görülmemiş zaman boyunca, müşterilerine ve çalışma ortaklarına net bir mesaj gönderiyor: Roland DG, güçlenen bir gelecek için destek ve ilham vermek adına burada.

Destek vermek için Biz Burdayız

Roland, endüstrideki birçok insanın karşılaştığı zorlukların farkında. Yavaşlayan işler karşısında gelecek belirsiz gibi hissedebilirsiniz. Roland DG olarak, katılımcıların güvenliğini korumak için önemli ticaret etkinliklerin iptal edilmesi veya ertelenmesi ile ilgili alınan tüm kararları desteklemekteyiz. Ancak bu adımın bilgiye, eğitime ve desteğe daha az erişim anlamına geldiğinin de farkındayız.

Roland, nerede olurlarsa olsunlar tüm ortaklarımızla bağlı kalmamızı sağlayacaktır. Uzman ekibimiz, birçok sosyal medya platformumuz ve Biz Burdayız web sayfası aracılığıyla ya da doğrudan Roland topluluğumuz ile iletişim kurmaya hazırdır. Kişilerin acil ihtiyaçlar veya talepler hakkında bize bilgi vermek için web sitemizdeki tek bir formu doldurmaları yeterlidir. Arıza yaşayan tüm kullanıcılarımıza yardımcı olmak için yeni SSS ve bakım talimatları sunulacaktır.

İlham vermek için Biz Burdayız

İşler farklı şekillerde geliştirilebilir. Bu zorlu dönemler geçtikten sonra her zaman ileriye bakmak, profesyonel yaşamlarımızı nasıl iyileştirebileceğimize ve geleceği nasıl kucaklayabileceğimize karar vermek önemlidir. Müşterilerimizi eğitmek ve ilham vermek için bir dizi teknoloji ve uygulama hakkında yeni ve kapsamlı web seminerleri, çevrimiçi eğitimler ve dijital içerik sunacağız. Roland Akademisi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Roland uzmanları, etkileşimli oturumlarda sorularınızı cevaplamaya hazır olacak.

Güçlendirmek için Biz Burdayız

Bu eşi benzeri görülmemiş ve öngörülemeyen zamanların ardından işletmeler yeniden eski haline dönmeye başladıkça, Roland DG girişimleri ve ürünleri ile dijital baskı dünyasını güçlendirmeye devam edecektir. Müşterilerimizin mevcut teknolojilerinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacak ve gelecekte yeni pazarlarda başarılı olmalarına yardımcı olabilecek tamamlayıcı sistemler hakkında dürüst tavsiyelerde bulunacağız.