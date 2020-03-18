Çin’deki uzun vadeli projeler stabil durumda – Oerlikon Çin’de toplam 600 milyon CHF değerinde üç büyük yapay elyaf siparişi kazandı

Pfäffikon, Schwyz, İsviçre – 16 Mart 2020 – Oerlikon, dünya lideri üç yapay elyaf üreticisinden, yapay elyaf üretim çözümleri için yeni büyük siparişler aldı. Üç şirket de Çin merkezli olup uzun yıllardır Oerlikon’un kilit müşterisidir. Siparişler Oerlikon Barmag’in yüksek verimlilikteki polyester elyaf üretimi sağlayan dünyada lider filament spin teknolojisi içindir. Üç projenin toplam değeri 600 milyon CHF’den (565 milyon EUR) fazladır. Bu projelerin küçük bir kısmı Oerlikon Group’un 2020 sipariş girişine, büyük kısmı 2021 ve 2022’ye dahil edilecektir. Sistemlerin saha teslimatı ve kurulumu 2021 ve 2023 yılı başı arası için planlanmıştır.

Çin Yeni Yılı kutlamalarının ardından çıkan coronavirüs salgını sebebiyle kısa süreyle sekteye uğramasına rağmen Çin’deki sistem işleri büyük oranda durumunu korumaktadır. Yapay elyaf sektöründeki büyük müşteriler için uzun vadeli proje planlama, Oerlikon Barmag’e yeni büyük siparişlerin verilmesini sağlamıştır. Üç yeni siparişten birinin değeri 300 milyon CHF’den (282 milyon EUR) fazla olup Remscheid, Almanya merkezli Oerlikon Barmag’in aldığı en büyük sipariştir.

Oerlikon’un kapsamlı yapay elyaf teknoloji çözümleri, polyester iplik üretimindeki değer zincirinin tamamında kullanılır ve son teknoloji otomasyon ve dijitalleştirme teknolojilerini içerir. Oerlikon’un yenilikçi teknolojileri üç Çinli şirketin polyester iplik üretim kapasitelerini arttırmasını ve rekabetçiliğini korumasını sağlayacaktır. Oerlikon Barmag iki yılı biraz aşkın süre içinde aşama aşama tüm WINGS POY ve WINGS FDY sistemleri ile eFK ürün ailesinden tekstüre makinelerini sağlayacaktır.

CEO Oerlikon Group CEO’su Dr. Roland Fischer “Bu üç sipariş Çin tekstil sektörünün dünya pazarına ve Oerlikon’a güvenmeye devam ettiğini göstermektedir. Tekstil sektörü gibi global olarak birbirine bağlı sektörlerin ve Manmade Fibers Segmentinin uyguladığı ticari modellerin düşünülenden daha güçlü olduğunu kanıtlamaktadır,” dedi. Oerlikon Manmade Fibers Segmenti CEO’su Georg Stausberg, “Söz konuşu müşterilerin Oerlikon’u seçmeye devam etmesinin nedeni temel olarak hem yenilikçi teknolojilerimiz, bu kapsamlı projeleri uzun yıllardır esnek ve güvenilir bir şekilde idare etmemiz, hem de üretim sahaları ve lojistik açıdan geçici olarak kesintiye neden olan global salgınların gibi zorlukların üstesinden gelme konusunda uzman olmamızdır,” diye ekledi.