Daha az aşınma ve daha yüksek iplik kalitesi

Neumünster, 26 Mart 2020 – Oerlikon Neumag’in Baltic Crimper ürününün baskı diski bastırmasında yapılan teknolojik değişiklikler, baskı silindirlerinin sürtünmesini büyük oranda azaltıp bu şekilde aşınmayı ve metal parçacıklarının frizelenen kesik elyaflara girişini azaltıyor.

Baskı diski, Crimper baskı silindirleri arasındaki boşluğu yanlardan kapatır. Normalde baskı diskleri devamlı olarak yüksek bir basınçla baskı silindiri yanlarına doğru bastırılır. Devamlı temasın sonucunda disklerde yıpranma ve metalden dolayı aşınma meydana gelir. Metal tozları elyaflara girebilir ve bu özellikle hijyen kullanımlarında istenmeyen bir durumdur.

Daha düşük metal tozu ve yüksek kullanım ömrü için yeni baskı diski bastırması Yeni sistem sayesinde, düşük basınçlı baskı diskleri silindirlere bastırılır ve pozisyonları sabitlenir. Bu da elyafların hareket etmesini engeller ve baskı parçası ile baskı silindiri arasındaki sürtünme kuvvetini minimuma indirir. Pilot uygulamalar, baskı parçasının metal tozlarının büyük oranda azaldığını ve çalışma süresinin üç ila yedi kata kadar arttığını göstermiştir.

Yeni baskı parçası bastırması piyasaya sürülmüştür.



Başlık: Etkinleştirilmemiş baskı diski dönmesinde 24 saat çalıştıktan sonra yeni bastırma tekniğine sahip baskı disklerinde belirgin şekilde azalmış yıpranma

Başlık: Etkinleştirilmemiş baskı diski dönmesinde 24 saat çalıştıktan sonra eski bastırma tekniğine sahip baskı disklerindeki yıpranma izleri

Başlık: Oerlikon Neumag Baltic Crimper – yeni baskı diski bastırması daha az yıpranma sağlıyor