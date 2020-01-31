Halı İpliklerine Odaklanma

Oerlikon Suni Elyaf bölümü, Afrika pazarının ihtiyaçlarına odaklanarak 5-8 Mart 2020 tarihleri arasında Kahire’de düzenlenen Egy Stitch & Tex 2020’de bulunacak. Oerlikon Barmag ve Oerlikon Neumag uzmanları, Oerlikon’un Salon 1, Stand B2’deki ATAG Export & Import standında suni elyaf sistemleri için dünya pazar liderinin kapsamlı ürün ve hizmet portföyünü de sergileyecek.

Oerlikon Suni Elyaf segmentinin ticaret fuarlarına katılımı iki temel teknolojide olacak: Yeni nesil Oerlikon Barmag eAFK Evo tekstüre makineleri ilk kez Afrika pazarında tanıtılacak. Sürekli yüksek ürün kalitesi ile daha yüksek hızlar ve üretkenlik ile birlikte düşük enerji tüketimi ve karşılaştırılabilir piyasa çözümlerine göre daha basit çalışma vaat ediyor. Özellikle, katma değerli sayısız özellik arasında en son teknoloji ile ikna eden iki özellik bulunmaktadır: optimize edilmiş, yenilikçi EvoHeater ve tamamen yeni geliştirilen aktif soğutma ünitesi olan EvoCooler.

İkinci teknoloji odağı özellikle Mısır pazarı ve Orta Doğu pazarları için yeni fırsatlar sunuyor: Oerlikon Neumag’ın BCF S8 tek renkli ve üç renkli sistemi ile segment yeni halı ipliği üretim amiral gemisini tanıtacak. Üstün eğirme hızları, 700’e kadar ayrı filaman, 2.5 dpf’ye kadar daha ince titreler – yeni sistemin performans verileri ve teknolojik inceliği, geçtiğimiz yıl boyunca çok sayıda ticaret fuarında ve tanıtım gezisinde büyük bir etki yarattı. Üç rengin temel bileşeni, daha esnek ve daha eşit renk ayrımı için patent bekleyen yeni Color Pop Compacting ünitesidir (CPC-T). CPC-T ile, her renk için ayrı ayrı kontrol edilebilen hava basınçları, renkleri vurgulayan ve dolayısıyla 200.000’den fazla farklı tonu mümkün kılan ön karışıklığı sağlar. Bugüne kadar polyamid 6’dan kuvvetle renk ayrılmış veya renk vurgulu BCF iplikleri üretmek çok zor olsa da, bu gelecekte CPC-t sistemi sayesinde mümkün olacaktır. Yeni tasarımın bir sonucu olarak, CPC-t artık düşük iplik gerginliği olan işlemler için de uygundur.

Suni elyaf iplik fabrikalarında konuşlandırılan tüm ilgili teknolojileri kapsayan Halı iplikleri Know-how üretimi için genişletilmiş ürün sunumu, dünyanın tek üreticisi olan Oerlikon’un halı iplikleri yapmak için ürün ve hizmet yelpazesini genişletmesini sağlar. POY ve tekstüre tabanlı sistem konsepti, özellikle BCF benzeri özelliklere sahip yumuşak ve hantal polyester iplikler gerektiren bir halı ve ev tekstili segmenti için tasarlanmıştır. Burada maks. titreleri olan iplikler üretmektir. 1300dtex ve tipik olarak 1000’den fazla filament, örneğin 1300dtex f1152, 660dtex f1152 ve 990dtex f768 gibi tipik ürünlerle. Makine konsepti, eafk Bıg-V tekstüre makinesi ile birlikte tanınmış WİNGS HD POY sarıcıdan oluşur.