ITM 2020 35.Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı Ertelendi

Son Dakika
Canlar Mekatronik “Brazzoli” Firmasını Satın Aldı
TEMSAD Başkanı Adil Nalbant Oldu.
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
Tekstil Trend Magazine Ocak -January 2019
Fırsatçılara İnat Üretime Devam
Fortex-EPSON-Robustelli birleşmesinden “MONNA LISA” daha güçlü doğdu
PDF için yandaki bağlatıya tıklayınız: ITM2020-TR-ENG-SON
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