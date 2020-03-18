Son Dakika

HaberMatik V3

logo

Dijital Baskı Makineleri
admin
18 Mart 2020
Etkinlikler, TÜM MANŞET

ITM 2020 35.Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı Ertelendi

PDF için yandaki bağlatıya tıklayınız: ITM2020-TR-ENG-SON

IMG-20200317-WA0004

 

 

Share
3 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

BENZER HABERLER

Çin’deki uzun vadeli projeler stabil durumda – Oerlikon Çin’de toplam 600 milyon CHF değerinde üç büyük yapay elyaf siparişi kazandı

Çin’deki uzun vadeli projeler stabil durumda – Oerlikon Çin’de toplam 600 milyon CHF değerinde üç büyük yapay elyaf siparişi kazandı

Otomasyon Çözümleri ile Saurer, Otomatik Fabrikalara Doğru Bir Adım Daha Atıyor

Otomasyon Çözümleri ile Saurer, Otomatik Fabrikalara Doğru Bir Adım Daha Atıyor

Odak Noktası Dokumasız Kumaş Kalitesi

Odak Noktası Dokumasız Kumaş Kalitesi

Roland DG, FESPA 2020’de Yeni Dijital Fırsatları Ortaya Çıkaracak

Roland DG, FESPA 2020’de Yeni Dijital Fırsatları Ortaya Çıkaracak

Halı İpliklerine Odaklanma

Halı İpliklerine Odaklanma

Geç Kirlenme Özelliğine Sahip Yeni Nesil Cer Manşonlarının Kullanım Faydaları

Geç Kirlenme Özelliğine Sahip Yeni Nesil Cer Manşonlarının Kullanım Faydaları

#

EN SON HABERLER

© 2013 Tekstil Trend Dergisi Hakları Saklıdır - İzinsiz ve Kaynak Gösterilmeden Yayınlanamaz.