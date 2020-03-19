Kapsamlı değişikliklerle keten ünitesi RoTac³

Neumünster, 19 Mart 2020 – Oerlikon Neumag keten ünitesi RoTac³’ta yapılan teknolojik değişiklikler daha da verimli BCF iplik üretimi sağlıyor. Değişikliklere örnek olarak, keten nozülü, önceki versiyonlara kıyasla aynı düğüm kalınlığında hava basıncının yaklaşık %10 azaltılabilmesi için akım tekniği açısından optimize edildi. Ayrıca nozül yatakları iyileştirildi. Sonuç olarak artık daha yüksek hızda veya daha fazla deliğe sahip nozül halkaları kullanılarak üretim yapılabilecek ve bu şekilde iplikte daha fazla düğüm elde edilebilecek.

Pazardaki diğer keten ünitelerine kıyasla, RoTac³ sayesinde keten düğümleri daha eşit, hatta daha hızlı şekilde üretiliyor. Sık sık meydana gelen keten üretimi kesintileri artık eskide kaldı. Bu da artık daha iyi iplik kalitesi ve diğer proseslerde pozitif etki sağlıyor. Sonuç olarak daha eşit görünümlü halılar elde ediliyor.

İplik üreticileri için stabil ve verimli iplik üretimi oldukça önemli. Hem keten düğümlerinin eşitliği, hem de RoTac3 ‘ün enerji verimliliği bu yatırımı cazip kılıyor. Keten ünitesi, basınçlı hava oluşumu için gereken enerjiden %50 tasarruf sağlıyor. Artan enerji fiyatları düşünüldüğünde, üretim maliyetlerinin optimize edilmesi için bu önemli bir ön koşul.

RoTac3 2015 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana, Oerlikon Neumag farklı birçok iyileştirme siparişi aldı. Ayrıca yeni sistemler de temel olarak RoTac³ ile donatıldı. Yeni BCF S8’de RoTac³ standart teslimat kapsamına dahil edildi. Opsiyonel olarak keten ünitesi hem tek filamanlı Sytec One sistemine hem de üç filamanlı S+’e eklenebilir ve talebe göre iyileştirilebilir.