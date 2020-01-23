Oerlikon Nonwoven’ın Etkileyici Meltblown Ve Spunbond Teknolojisi

Oerlikon Nonwoven uzmanları zorlu filtreleme çalışmaları için buldukları etkili çözümleri ve kapsamlı teknolojileri, 26-28 Şubat tarihlerinde Chicago, ABD’de gerçekleşecek FiltXPO 2020’da (stant #420) uluslararası bir kitleye sunacak.

Filtre Uygulamaları İçin Meltblown Teknolojisi

Meltblown teknolojisi, plastik fiberden oldukça ince ve yüksek süzme özelliğine sahip filtre malzemesi elde etmenin en verimli yöntemlerinden biridir. Yeni, eşsiz ve oldukça zorlu filtre maddeleri, Oerlikon Nonwoven’ın optimize meltblown teknolojisiyle kolaylıkla elde edilebiliyor. Döner manifoldun tamamında eşit işlenme süresine sahip devamlı erime basıncı dağıtımıyla öne çıkıyor. Oerlikon Nonwoven teknolojisinin proses havasını geniş yuvalı distribütörün dışına yönlendirip dağıtması sayesinde sözde “sıcak noktalar”dan kaçınılıyor. Bu da genel olarak hassas ham maddelerde bile homojen dokunmamış kumaş özelliği ve gramaj sağlıyor.

Filtrelerde Yüksek Süzme Verimliliği İçin Elektroşarj

Dokunmamış kumaşların elektrostatik olarak yüklendiği sözde elektroşarj işlemi sayesinde filtre verimliliği büyük oranda arttırılabiliyor. Piyasada mevcut olan konseptlere kıyasla, Oerlikon Nonwoven’ın yükleme ünitesi, farklı dokunmamış kumaş uygulamalarının yüklenişindeki yüksek esnekliği sayesinde öne çıkıyor. Kullanıcı, birçok farklı olasılık arasında istediği gibi seçim yapabiliyor ve filtre uygulamasına göre optimum yükleme yöntemini ayarlayabiliyor. Oerlikon Nonwoven’ın yükleme ünitesi sayesinde EPA ve HEPA alanlarındaki filtre sınıfları da üretilebiliyor.

Filtre Uygulamalarında Spunbond Teknolojisi

Sıvı ve hava filtreleme alanlarında da dokunmamış kumaşlar da sıklıkla kullanılıyor. Dokusuz kumaşlar genellikle, hem filtre stabilitesini, hem de gerekli plise özelliklerini sağlamak için taşıyıcı olarak kullanılıyor. Diğer bir uygulama alanı ise otomotiv ve HVAC uygulamaları (ısıtma, ventilizasyon, iklimlendirme).

İşte burada Oerlikon Nonwoven, düzenli erime dağılımı ve polimer işlenme süresi sağlayan segmentli spin paketleriyle fark yaratıyor. Yeni şekillendirme alanı, yüksek eğirme hızı, özel polimerler ve polimer kombinasyonları da dahil olmak üzere dokusuz kumaş oluşturmada gelişmiş homojenlik sağlıyor. Yeni tasarlanan bölümü ise, sonda daha dar bir dokusuz kenar bölümü gerektiriyor. Yeni geliştirilmiş karışık lif teknolojisi, ideal filtre ve plis davranışını ayarlayabilme gibi nedenlerle farklı filaman kesitleri ve polimer kombinasyonlarını mümkün kılıyor.