Otomasyon Çözümleri ile Saurer, Otomatik Fabrikalara Doğru Bir Adım Daha Atıyor

Tekstil şirketleri, malzeme akışını otomatikleştirme, teslim sürelerini azaltma ve verimliliği artırma ihtiyaçlarının yanısıra, daha yüksek işçilik maliyetleri ve çalışan devir hızı oranlarında giderek daha karmaşık hal alan sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca, şirketler, iplik kalitesi ve kullanım kolaylığı ile büyük ve ağır paketlere yönelik trend nedeniyle daha fazla talepte bulunarak kapsamlı otomasyon çözümlerine ihtiyaç duymaktadır.

Dünya çapında 100’den fazla sistemi başarıyla uygulayan Saurer, ulaşım sistemlerinin planlanması ve kurulumunda özelliklede fitil makineleri ve ring iplik makineleri arasında 30 yıllık deneyime sahiptir.

Yeni ürün serisi Saurer Automation Solutions, tüm tekstil değer zincirindeki entegre otomasyon çözümleri için müşterilerin uzman mühendislik ortağı olarak hizmet veriyor. Proje mühendisliği ekibinin müşterilerin süreçlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş özel sistem çözümlerinde birleştirdiği özel olarak tasarlanmış otomasyon elemanlarından oluşur. Bu çözümler sayesinde Saurer, elyaf iplik eğirme ve büküm değirmenlerinde ve filament iplik işlemede uygun maliyetli iplik eğirme ve ileri işleme otomasyonu için artan talebi karşılamaktadır.

Yenilikçi kalite fonksiyonları ile kapsamlı veri yönetimi, tüm tekstil değer zinciri boyunca vazgeçilmez hale gelmiştir. Saurer’in dijital değirmen yönetim sistemi Senses ile müşteriler, diğer üreticilerin makineleri için bile şirket genelindeki üretim, kalite ve performans verilerini birleştirebilir ve analiz edebilir.

Saurer Automation Solutions, aşağıdaki alanlarda kişiye özel otomasyon çözümleri sunmaktadır:

Kesik elyaf eğirme ve bükme: otomatik kılavuzlu taşıtlar, fitil bobinleri için taşıma sistemleri, paletleme sistemleri, kondisyonlama, paketleme, sarım / eğirme makinesinden iplik deposuna çapraz sargılı paketler için taşıma sistemlerini kullanarak taşıyabilir.

Filament büküm ve kablolama: BCF iplikleri için raylı sistemlerde yükleme ünitelerine ve blok çıkarma için lastik korduna sahip besleme paketlerinin aktarılması. Kaldırıcılar / ray sistemleri veya otomatik taşıma sistemi kullanılarak çapraz sarılmış paketlerin bir sonraki işlem adımına çıkarılması, örneğin termoset sistemlerinin otomatik yüklenmesi ve robotik üniteler kullanılarak dokuma askıları.

Proje mühendisliği: danışmanlık, proje planlama ve özel çözümlerin uygulanması.