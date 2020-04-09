POY prosesi daha da fazla enerji tasarrufu sağlıyor

Remscheid, 9 Nisan 2020 – Ortağı Siemens’le yıllardır süren geliştirme çalışmalarının sonunda, bu yılın başında Oerlikon Barmag POY sistemi için yeni tahrik ünitesinin seri üretimine başlandı. Yeni bileşen özellikle enerji tasarrufu açısından öne çıkıyor.

Kompakt konvertör ünitesinin ihtiyaca özel tasarımı sarıcının kontrol fonksiyonunun optimizasyonunu sağlıyor. Yeni yapı grupları performans optimizasyonu sağlayan gerilim besleme motoru ile birlikte monte edilecek. Bu şekilde Take-up’ta %3 enerji tasarrufu sağlanacak. Oerlikon Barmag’da sarıcı teknolojisinden sorumlu Arnulf Sauer, “1000 pozisyon sisteminde yerel enerji giderlerine bağlı olarak bu tutar yılda yaklaşık 120.000 Euro’dur. Ortağımız Siemens’le uzun yıllardır süren işbirliğimizle, otomasyon teknolojisinde lider konumdayız. e-save onaylı çözümlerimiz müşterilerimize ekonomik iplik üretimi için en sürdürülebilir teknolojileri sunmamızı sağlıyor,” diyerek bu konudaki sevincini belirtiyor.

Kablo ve kablo kanallarından edilen tasarruf da avantajlar arasında yer alıyor. Besleme şalter dolaplarının sayısının azalması da yerden tasarruf sağlıyor. İki önemli müşterimizle geçtiğimiz yıl yapılan yoğun alan testlerinden sonra 2020 yılının başında kompakt konvertör ünitesi seri üretime geçirildi. Bu yıl yeni yapı grubu ile binlerce pozisyonun dağıtılması planlanıyor.