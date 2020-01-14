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14 Ocak 2020
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Saurer, ITME Afrika’da İplik ve Nakış Teknolojilerini Tanıtıyor

1085-Saurer Autoairo Air spinning machine
İsviçre Tekstil Makineleri Birliği üyesi olarak Saurer, ziyaretçilere şirket hakkında bilgi edinme ve 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında ITME Afrika’daki iplik ve nakış teklifleri hakkında genel bir bakış fırsatı sunacak. Grup, müşterileri ve diğer ilgili tarafları Etiyopya Addis Ababa’daki Milenyum Salonundaki İsviçre Köşkü’e daha fazla bilgi edinebilmeleri için davet ediyor.

Sergide ziyaretçiler, Saurer’in geniş yelpazedeki eğirme teklifleri hakkında daha fazla bilgi edinebilecek ve böylece müşterilerin halka, kamgarn ve kompakt veya rotor eğirme teknolojilerini kullanarak ihtiyaçlarına bağlı olarak çok çeşitli elyafları işlemesine olanak tanıyacak. Grubun yeni çift taraflı hava eğirme makinesi olan Autoairo, potansiyel müşterilere de tanıtılacak.

46-Saurer-Embroidery-Epoca7-3840x

Ayrıca Saurer, bölgeden gelen müşterilere mekik nakış makinesi ‘Epoca 7′ hakkında bilgi vermek istiyor. 150 yılı aşkın deneyimle geliştirilen bu teknoloji, nakış tesisi sahiplerinin kumaşları müşterilerinin özelliklerine göre süslemelerine olanak tanıyarak gelenekselden haute couture’e kadar çeşitli tasarımlar oluşturmakta. Kabloların, şeritlerin ve payetlerin yanı sıra lazer kesim desenleri için ek ataşmanlar, çeşitli kreasyonların çeşitliliğini daha da artırmaktadır.

Saurer ekibi, Addis Ababa’da İsviçre Millenium Holünde, ziyaretçilerine grubun en iyi ve en yeni ürünlerini sunmak için heyecanla bekliyorlar.

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